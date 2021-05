"Se Albiol va via ci fa solo un piacere": sui social ricordano la frase di ADL, ma era di rabbia

Raul Albiol torna a vincere un trofeo e lo fa trionfando con il suo Villarrreal in Europa League contro il Manchester United. Dopo il successo dell'ex azzurro, i tifosi ricordano sui social le dichiarazioni del presidente del Napoli che annunciavano l'addio del difensore. "Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia". Queste la parole del patron azzurro che però suonavano più come quelle di un amante tradito, ADL cercò infatti di rinnovare il contratto in ogni modo (anche con un altro adeguamento dell'ingaggio) ma lo spagnolo preferì tornare in patria.