Serie A, fissata la data per l'assemblea per l'assegnazione dei diritti tv: tutti i dettagli

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - E' stata convocata per venerdì 16 giugno a Milano l'assemblea della Lega serie A, che sarà incentrata in particolare sull'apertura delle buste con le offerte per l'assegnazione dei diritti tv per il prossimo ciclo, dal 2024/25. E' poi previsto all'ordine del giorno anche l'invito a offrire per la Coppa Italia e la Supercoppa. Il bando approvato in una precedente assemblea fissava la data del 14 giugno come scadenza per la presentazione delle offerte e prevedeva otto pacchetti, con diverse configurazioni diverse al loro interno, declinati poi su tre differenti cicli temporali.

Ci sono, ad esempio, la condivisione di dieci gare in co-esclusiva tra due emittenti ma anche l'opzione con nove gare suddivise tra due emittenti e la decima sfida che può essere trasmessa anche in chiaro da un terzo broadcaster. Oppure l'opzione di tre giornate interamente vendute ad una emittente e le altre 35 suddivise tra altri due operatori, ma anche altri pacchetti come l'opzione 7+3 ma anche più spinte sull'esclusiva come 8+2 ma anche 9+1. (ANSA).