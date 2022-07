Serie A, DAZN in offerta su TimVision: doppia visione fino a novembre

In attesa dei nuovi piani di DAZN per la prossima stagione calcistica, TimVision si muove con le offerte per la Serie A 2022/23.

In attesa dei nuovi piani di DAZN per la prossima stagione calcistica, TimVision si muove con le offerte per la Serie A 2022/23. Per tutta la stagione 2022/23, chi si abbonerà entro il 30 luglio potrà sfruttare l’offerta “TimVision Calcio e Sport” a un prezzo di 19,99 euro al mese per i 12 mesi successivi. La proposta non include solamente la Serie A di DAZN, ma anche tutta la Champions League di Infinity+ (121 partite, escluse quelle in esclusiva su Amazon). Come riporta Calcio&Finanza, L’offerta è valida sia per vecchi che nuovi abbonati ed è attivabile al costo di 19,99 euro, prezzo in promozione a 9,99 euro per i clienti già in possesso del TimVision Box. Non solo, i mesi fino al 31 agosto 2022 saranno interamente offerti da TIM, dunque i pagamenti inizieranno da settembre 2022.

Per quanto riguarda DAZN, la piattaforma di sport in streaming invece, a partire dal 2 agosto, proporrà un’offerta che prevede un piano standard a 29,99 euro al mese (due dispositivi registrabili ed eventi live in contemporanea su due device, ma solo sulla stessa rete) e un piano plus a 39,99 euro al mese (sei dispositivi registrabili ed eventi live in contemporanea su due device, anche su reti diverse).

Quanti dispositivi in contemporanea su TimVision? Sempre secondo Calcio&Finanza chi si abbonerà a “TimVision Calcio e Sport” potrà usufruire del piano plus di DAZN con due dispositivi in contemporanea (anche su reti differenti) almeno fino alla fine del mese di ottobre. Non è ancora chiaro se successivamente l’offerta preveda il passaggio al piano standard, ma è probabile che più avanti TIM fornisca indicazioni anche in tal senso.