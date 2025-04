Serie A, Lotito chiede di spostare Genoa-Lazio: la risposta della Lega

Il mondo del calcio italiano è stato sconvolto dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco, che ha portato anche a riprogrammare le quattro partite ancora da disputare della 33^ giornata di Serie A in data mercoledì 23 aprile al posto di quella odierna.

Un cambio di date che non ha incontrato il favore della Lazio, visto che il club biancoceleste ha richiesto ufficialmente un confronto urgente a Lega Serie A per modificare il calendario, tramite l'invio di una lettera girata anche a CONI e FIGC, oltre ad esprimere un certo disappunto. Tra le motivazioni, la volontà di Claudio Lotito di far sì che la squadra, in quanto rappresentazione della Capitale, possa partecipare alle commemorazioni che si terranno per il Santo Padre nei prossimi giorni.

Da ambienti di Lega Serie A però trapela che non ci sia possibilità che questa richiesta della Lazio venga esaudita. La porta è chiusa e filtra anche che la decisione sia stata presa per recuperare le partite il prima possibile e in modo da tutelare la regolarità del campionato, seguendo il processo più “normale” possibile per cui si punta alla prima data utile per giocare. Su questo, apprendiamo, la Lega Serie A ha avuto anche tutto l'appoggio dalla FIGC.