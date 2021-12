Serie A, oggi inizia la 16ª giornata: il programma completo

Tre gli anticipi in questo sabato che apre la 16ª giornata di Serie A 2021-22, in campo le tre quattro in classifica: Napoli, Milan, Inter e Atalanta. Di seguito il programma completo.

SABATO 4 DICEMBRE

Milan-Salernitana alle 15.00

Roma-Inter alle 18.00

Napoli-Atalanta alle 20.45

DOMENICA 5 DICEMBRE

Bologna-Fiorentina alle 12.30

Spezia-Sassuolo alle 15.00

Venezia-Hellas Verona alle 15.00

Sampdoria-Lazio alle 18.00

Juventus-Genoa alle 20.45

LUNEDI’ 6 DICEMBRE

Empoli-Udinese alle 18.30

Cagliari-Torino alle 20.45