Serie B, favola Sudtirol: batte la Reggina e vola in semifinale playoff col Bari

Al via questa sera i playoff di Serie B, che vedranno in campo - tra oggi e domani - il turno preliminare.

Turno che si giocherà in gara secca in casa della meglio classificata, e che vedrà disputarsi i supplementari in caso di parità al termine dei 90' regolamentari; qualora la parità permanesse, anche dopo il tempo aggiuntivo, sarà la formazione meglio piazzata in regular season a passare il turno e staccare il pass per le semifinali (turno dal quale i match saranno su andata e ritorno).

Si è da poco conclusa la prima delle due sfide, quella che ha contrapposto il SudTirol alla Reggina: dopo lo 0-0 del primo tempo, è Casiraghi a sbloccare il match quando si è quasi al 90esimo. L'attaccante punta l'uomo e calcia dai 20 metri, beffando Contini anche grazie a uno sfortunato tocco di Loiacono e consegnando ai suoi la prima storica semifinale playoff di B.

Di seguito il programma playoff completo:

GIA' GIOCATA

Sudtirol-Reggina 1-0

89' Casiraghi (S)

DOMANI ORE 20:30

Cagliari-Venezia

SEMIFINALI

Sudtirol - Bari

Vincente Cagliari-Venezia - Parma

FINALE

Vincente Sudtirol- Bari vs Vincente Cagliari-Venezia - Parma