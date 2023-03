Serie B, il Cittadella cade a Ferrara: Ambrosino entra e segna ma non basta

Il Cittadella si ferma dopo 3 risultati utili, battuto a Ferrara dalla SPAL 2-1.

Il Cittadella si ferma dopo 3 risultati utili, battuto a Ferrara dalla SPAL 2-1. Decisive per i ferraresi i gol di Fetfatzidis e Prati. Ai granata non basta il rigore di Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietà del Napoli, entrato dopo un'ora di gioco, ha trasformato con freddezza il penalty al 79' del match valido per la 28ª giornata di Serie B.