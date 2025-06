Prima pagina Caso Osimhen, Il Mattino: "Il pensionato d'oro, nessuno vuole pagare la clausola"

"Osimhen, il pensionato d'oro". Il Mattino in edicola in prima pagina dedica spazio anche al Napoli, coinvolto in trattative di mercato serrate tanto sul fronte delle entrate quanto su quello delle uscite. Il tema cessioni si collega alla perfezione con Victor Osimhen, uno dei calciatori che il Napoli tenterà di vendere proprio nella prossima sessione ormai alle porte. Il caso infatti è ancora tutto da risolvere e potrebbe davvero trasformarsi nel tormentone dell'estate partenopea.

Il Napoli infatti chiede i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, una cifra che nessun club al momento sembra disposto a sborsare per arrivare a Osimhen. Una somma importante, da cui gli azzurri non si allontaneranno. Osimhen è sempre nel mirino dell'Al-Hilal, club che il nigeriano ha anche rifiutato nonostante una ricca proposta economica, ma piace ovviamente al Galatasaray, club dove ha trascorso l'ultima stagione.

In questo puzzle ci sarebbe anche la Juventus, che sta sondando il terreno ma che non sembrerebbe disposta a spendere 75 milioni per l'ex Lille. Intanto il prestito di Osimhen al Galatasaray scadrà proprio oggi e il calciatore potrebbe anche essere convocato per il ritiro in programma a Dimaro, che scatterà ufficialmente il 17 luglio. Una situazione da non escludere, visto che il caso Osimhen è ancora irrisolto.