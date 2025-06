Prima pagina Nuovo bomber per Conte, Corriere dello Sport: "Lucca o Núñez, il Napoli sceglie"

Il Corriere dello Sport apre la prima pagina con il titolo eloquente: “Fulmini sull’Inter”, facendo riferimento alla delicata situazione meteorologica che potrebbe condizionare la sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Fluminense, valida per gli ottavi del Mondiale per Club. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, ma l’allerta meteo rischia di far slittare l’incontro, come già accaduto con Benfica-Chelsea, gara durata oltre cinque ore a causa del maltempo. Una situazione che ha già creato tensioni in casa Inter, tra malumori e dubbi sulla gestione dell’evento.

Spazio anche al mercato del Napoli, pronto a chiudere entro le prossime 48 ore l’operazione per il nuovo attaccante richiesto da Antonio Conte. Il primo nome resta Darwin Núñez del Liverpool, ma la dirigenza azzurra continua a tenere calda anche la pista che porta a Lorenzo Lucca, particolarmente apprezzato dallo staff tecnico per il suo potenziale e margini di crescita.

Giornata calda anche sul fronte Milan. I rossoneri sono a un passo dalla chiusura per Samuele Ricci: al Torino andranno 23 milioni più 2 di bonus. Il centrocampista non sarà l’unico rinforzo per la mediana di Max Allegri, con il Milan che attende sviluppi sul possibile arrivo di Luka Modric e mantiene vivo il dialogo con il Club Brugge per Ardon Jashari.