Serie B, la top11 scelta dai tifosi: ci sono i due azzurri Zerbin e Gaetano

La Lega B attraverso i propri canali social ha annunciato la top11 della stagione secondo i voti dei tifosi. Una squadra, schierata con il 4-2-3-1, che vede il dominio della Cremonese con ben quattro elementi (Carnesecchi, Okoli, Fagioli e Gaetano). Il doppio di Lecce, altra neo promossa, Pisa, finalista play off, e Frosinone che pur non avendo partecipato agli spareggi per la promozione in Serie A piazza il centrale Gatti, ceduto alla Juventus, e l'esterno Zerbin, del Napoli, nell'undici titolare. Una squadra dall'età media molto giovane e con un solo straniero - Hjulmand del Lecce - in campo. Questa la formazione:

Carnesecchi (Cremonese); Birindelli (Pisa), Okoli (Cremonese), Gatti (Frosinone), Beruatto (Pisa); Hjulmand (Lecce), Fagioli (Cremonese); Strefezza (Lecce), Gaetano (Cremonese), Zerbin (Frosinone); Coda (Lecce).