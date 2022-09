Simeone si accende quando incontra il Toro: è la seconda vittima preferita in A

Il classe ’95 del Napoli potrebbe andare a segno in due match consecutivi di campionato per la prima volta nel 2022.

Giovanni Simeone ha segnato sei gol contro il Torino in Serie A, solo contro la Lazio ne ha realizzati di più nel torneo (otto) - il classe ’95 del Napoli potrebbe andare a segno in due match consecutivi di campionato per la prima volta nel 2022. Questa la statistica fornita dalla Lega Serie A.