Sky - ADL-Ancelotti, confronto aperto costante: condivisa la scelta di schierare Koulibaly con la Juve

La scelta di schierare Kalidou Koulibaly contro la Juventus l'avrebbe fatta anche Aurelio De Laurentiis. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui la decisione di Carlo Ancelotti, sebbene discutibile (il centrale azzurro non era in condizione), è stata condivisa dal patron, che comunque ha voluto fare una riflessione critica. Le sue parole raccontano di un confronto aperto costante tra presidente e allenatore. Il primo non urta la sensibilità del secondo, il secondo non ha mai voluto arginare la verve del primo.