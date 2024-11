Sky - C'è un dato sulla difesa del Napoli che fa riflettere

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha commentato la stagione del Napoli. Focus che riguarda in modo particolare la difesa: "Il dato che più dovrebbe far riflettere sul lavoro in fase difensiva è questo: 9 gol subiti, ma 6 in 180 minuti contro Verona e Atalanta. Poi solo 3 gol incassati e porta inviolata spesso grazie a Conte e ai giocatori che hanno fatto la differenza. Di Lorenzo e Rrahmani si sono risvegliati e Buongiorno forse è il miglior marcatore della Serie A".