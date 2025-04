Sky - Come sta McTominay? Le ultime da Castel Volturno

vedi letture

Il Napoli è tornato in campo oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Conte alla squadra dopo la vittoria di domenica contro il Milan al Maradona. Come sta Scott McTominay, fermato domenica per una sindrome influenzale? Lo scozzese, secondo il giornalista Francesco Modugno, collegato da Castel Volturno per Sky Sport, lo stato di salute è in miglioramento in vista della partita di lunedì al Dall'Ara.

"Si andrà avanti col 4-3-3, il modulo con cui il Napoli ha trovato continuità. A Bergamo ad esempio la vittoria era arrivata proprio con questo modulo. Bologna è un pezzo di strada e di scudetto. Il paradosso è che ora che Conte ha tutti a disposizione, sarà lui a non esserci lunedì in panchina per squalifica", le sue parole.