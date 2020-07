Sky - Il probabile 11 del Napoli: Gattuso rilancia Meret. Out Fabian, c'è Elmas

E' il giorno di Inter-Napoli, anticipo delle 21.45, valevole per il 37esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione azzurra: Gattuso rilancia Meret in porta. A destra c'è Hysaj, i due centrali Maksimovic e Koulibaly con Mario Rui a sinistra. A centrocampo riposa Fabian, ci sono Zielinski, Demme e Elmas. In attacco tridente composto da Politano, Milik e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.