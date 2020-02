Sky - Infortunio Mertens: out col Torino, c'è qualche speranza di rivederlo con l'Inter

Dries Mertens è uscito ieri nella gara col Barcellona anzitempo dal campo per via di un problema fisico. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, per il belga è una forte contusione e ci sono dei tempi fisiologici. Sarà fuori per la sfida col Torino, potrebbe esserci qualche speranza per l'Inter. La contusione è forte, ma si può smaltire più veloce rispetto ad una distrazione muscolare.