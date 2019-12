Sky - Le ultime di formazione: Fabian da regista, un dubbio per Gattuso

Tutto pronto al Mapei Stadium per la gara tra Sassuolo e Napoli, match valevole per il 17° turno di Serie A. Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria e il tecnico Gennaro Gattuso riproporrà un 4-3-3 di cui ha parlato anche nell’ultima conferenza stampa. Secondo quanto riferito da Sky, ci sarebbe un ballottaggio tra Lozano e Callejon per il ruolo d'esterno destro. Il resto dell’attacco, che vede Mertens non al meglio, sarà composto da Milik ed Insigne.

FABIAN PLAY - A centrocampo Fabian dovrebbe agire da play con Allan e Zielinski ai suoi fianchi. In difesa Koulibaly out, al suo posto dovrebbe esserci Luperto.