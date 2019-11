Sky - Mario Rui resta in forte dubbio: due le soluzioni alternative

Mario Rui è in forte dubbio per la sfida contro il Milan. Sul recupero pieno non c'era ottimismo nella giornata di ieri.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Mario Rui non ci sarà nela sfida contro il Milan, neanche. Sul recupero pieno non c'era ottimismo nella giornata di ieri, ma è chiaro che bisogna aspettare oggi. In questi casi contano anche le percezioni e le sensazioni del giocatore stesso, al di là del quadro clinico. Il portoghese aveva ancora questo fastidio muscolare e difficilmente sarà rischiato. Al suo posto potrebbe giocare Luperto, prima opzione, favorito su Hysaj. A riportarlo è Sky Sport.