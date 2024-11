Sky - Napoli-Roma, le probabili formazioni: un rientro per Conte, Ranieri con la difesa a 4

vedi letture

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Antonio Conte e Claudio Ranieri per la sfida delle 15 tra Napoli e Roma. Conte dovrebbe scegliere il solito 4-3-3. In porta, a difendere i pali ci sarà Meret. Davanti a lui il quartetto dovrebbe essere Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno-Olivera. In mediana torna dal 1' Lobotka in cabina di regia, ai lati dello slovacco Anguissa e McTominay. In attacco l'ex giallorosso Lukaku, accanto al belga Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

Alla sua prima gara, Ranieri dovrebbe subito apportare diverse modifiche alla formazione giallorossa, passando a una difesa a quattro e schierando la Roma col 4-5-1. Tra i pali Svilar, davanti a lui la coppia centrale formata da Mancini e Ndicka e Angelino e Celik sulle fasce. A centrocampo Cristante in mediana con Koné e Lorenzo Pellegrini. Sulle ali spazio a El Shaarawy e Soulé, che dovrebbero ricoprire rispettivamente la fascia sinistra e destra. Davanti, l'unica punta Artem Dovbyk.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Antonio Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Konè, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri