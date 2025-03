Sky - Palladino ritrova Adli: sarà 3-5-2 a specchio, le ultime di formazione

Come sta la Fiorentina e che scelte farà Palladino per la gara col Napoli, sapendo di dover gestire e dosare le forze e le energie della rosa dopo l'impegno in Conference League? Come riporta la redazione di Sky Sport, Yacine Adli non è stato convocato per la sfida in Grecia ma l'ex Milan è tornato regolarmente in gruppo da qualche giorno e quindi a Napoli ci sarà.

"Il recente passaggio al 3-5-2 permette alla squadra di Palladino di mettersi a specchio. In difesa quindi Pablo Marì va verso la conferma. Pongracic ha accusato un problema in Conference. Davanti spazio a Kean, già rientrato giovedì, con Beltran favorito sul resto della concorrenza. Assenti per squalifica Zaniolo e Mandragora", si legge sul sito di Sky.