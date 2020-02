Sky - Panchina per Demme, scalpita Lobotka: dubbio a centrocampo

Gennaro Gattuso sta preparando in queste ore la formazione da mandare in campo per la sfida di stasera contro il Torino. Detto del possibile turno di riposo per Giovanni Di Lorenzo, anche a centrocampo si potrebbe seguire questa linea per uno di quelli più impiegati nell'ultimo periodo: secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, anche per Diego Demme dovrebbe scattare un turno di riposo, con Lobotka che dovrebbe prendere il suo posto al centro del campo. In ballottaggio, invece, la coppia Fabiàn-Zielinski, con Allan che dovrebbe andare a completare il centrocampo.