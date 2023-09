SONDAGGIO - Il Napoli espugna il Via del Mare! 4-0 a Lecce: chi è stato il migliore in campo?

Sarà davvero tornato il vero Napoli? Chissà, ma la sensazione è che così è.

Sarà davvero tornato il vero Napoli? Chissà, ma la sensazione è che così è. Una squadra ritrovata che pesca le giocate giuste e, anche senza Osimhen lasciato in panchina per un tempo, si esibisce in un vero e proprio dominio a Lecce. Al Via del Mare finisce 4-0: Ostigard nel primo tempo, Osimhen, Gaetano e Politano nella ripresa. Primo k.o. interno in stagione per i salentini. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.