Gq premia il Napoli: è primo nella classifica delle maglie più belle della Serie A 2025/26

Va al Napoli lo scudetto dello stile. Col tricolore sul petto. Ancora una volta, le divise della nuova stagione hanno raccolto massima adesione da parte della città - subito sold out le prime e molto richieste anche quelle successive alla classica azzurra - ma anche a livello nazionale. Per GQ Italia, infatti, lo scudetto delle nuove maglie va proprio al Napoli. Ecco il commento alla nuova maglia che è prima nella speciale classifica di tutte e venti le squadre di Serie A.

"Sindrome di Stendhal in purezza, e poco c'entra qui la classe infinita di Kevin De Bruyne. Il Napoli ha realizzato la maglia più bella della Serie A con tutti gli elementi al posto giusto (per molti napoletani conterà solo il tricolore sul petto, ma c'è molto altro). L'azzurro tornato azzurro, come lo scorso anno. Il colletto a V rifinito con bordo bianco, analogo ai bordi delle maniche, che richiama una maglia storica – quella del 1984/85, la prima a Napoli di Diego Armando Maradona. Il pattern tono su tono, con la N ripetuta su tutto il fronte, che impreziosisce la resa. Impeccabile".