Castel Volturno, il report della seduta odierna: ecco su cosa ha lavorato Conte

© foto di www.imagephotoagency.it
di Pierpaolo Matrone

A due giorni dal debutto in campionato contro il Sassuolo, il Napoli continua a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno. Tattica e velocità nella seduta odierna, come fa sapere lo stesso club azzurro nel consueto report dal centro tecnico:

"Meno due all'esordio in campionato. Gli azzurri continuano la preparazione al match del Mapei Stadium contro il Sassuolo, prima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto lavoro tattico e successivamente esercizi finalizzati alla velocità".