Prima pagina Tuttosport: "Boniface al Milan e Hojlund da Conte a Napoli"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "Svolta Loca". No agli 11 milioni dell'Al Ahli: Locatelli sceglie il cuore. Il grido è di quelli che scaldano i tifosi: "Juve fino alla fine". Dai sauditi erano pronti 35 milioni per i bianconeri, ma Locatelli non se l'è sentita di lasciare: anche per la Nazionale. Quella foto di esultanza tra i tifosi postata sui social. Douglas atteso a Nottingham per le visite: affare da 32,5 milioni. Kolo freme.

Spazio infine a Milan e Fiorentina, club concentrati in questa fase sulle punte. Ecco il titolo sui rossoneri (e non solo): "Boniface al Milan, Hojlund da Conte". Tare trova l'intesa col Leverkusen e non abbandona Vlahovic. Sulla Fiorentina, invece, il quotidiano scrive: "La Viola d'Europa si regala Piccoli". Alle 20 l'andata degli spareggi di Conference contro il Polissya.