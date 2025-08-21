Prima pagina
Corriere dello Sport: "Hojlund dice no al Milan, ci prova il Napoli che pensa a Dovbyk"
"Boniface li spiazza": titola così questa mattina il Corriere dello Sport. Sorpresa Milan: Tare sceglie il nigeriano del Leverkusen. Hojlund dice no, ci prova il Napoli che pensa a Dovbyk. Prestito con diritto, invece, per l'ex Bayer. Il danese dello United chiede l'acquisto definitivo e Manna bussa anche alla Roma.
Si parla di Juventus, invece, in taglio alto e con il seguente titolo: "Kolo: 70 milioni". Il PSG non scende dalla richiesta iniziale. Per l'attaccante la Juve s'è posta il limite di 50, bonus inclusi. Dalla Francia solo risposte negative, per ora. Doulas Luiz va al Nottingham per 30. Zhegrova possibile se esce Nico Gonzalez.
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
