Corriere dello Sport: "Hojlund dice no al Milan, ci prova il Napoli che pensa a Dovbyk"

Oggi alle 08:50
di Fabio Tarantino

"Boniface li spiazza": titola così questa mattina il Corriere dello Sport. Sorpresa Milan: Tare sceglie il nigeriano del Leverkusen. Hojlund dice no, ci prova il Napoli che pensa a Dovbyk. Prestito con diritto, invece, per l'ex Bayer. Il danese dello United chiede l'acquisto definitivo e Manna bussa anche alla Roma.

Si parla di Juventus, invece, in taglio alto e con il seguente titolo: "Kolo: 70 milioni". Il PSG non scende dalla richiesta iniziale. Per l'attaccante la Juve s'è posta il limite di 50, bonus inclusi. Dalla Francia solo risposte negative, per ora. Doulas Luiz va al Nottingham per 30. Zhegrova possibile se esce Nico Gonzalez.