Conte, torna la conferenza pre-partita con l'inizio del campionato: data e orario

Conte, torna la conferenza pre-partita con l'inizio del campionato: data e orario
Oggi alle 10:30Notizie
di Fabio Tarantino

Antonio Conte torna a parlare. Lo farà domani, sabato, alle 14.45 da Castel Volturno, alla vigilia dell'esordio del Napoli in campionato sul campo del Sassuolo in programma sabato alle 18.30 al Mapei Stadium. Segui su Tuttonapoli le sue dichiarazioni. 