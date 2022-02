Spalletti cambia modulo con una tripla sostituzione: entrano Mertens, Ounas e Juan Jesus

Triplo cambio in casa Napoli a cinque minuti più recupero dalla fine. E, oltre alle sostituzioni, anche un cambio di modulo. Spalletti manda in campo Mertens al posto di Osimhen, Ounas al posto di Insigne e Juan Jesus per Zielinski. Un difensore in più per questo finale: il Napoli si dispone con una sorta di 3-5-2.