Spalletti e la decima vittoria consecutiva con i "titolari del secondo tempo"

"I titolari del secondo tempo hanno fatto la differenza. Del resto si fanno le scelte in funzione di quello che è l'andamento della gara nel momento fondamentale. Se uno entra bene a metà del secondo tempo trova la possibilità di giocare con freschezza contro la fatica degli altri". Dopo la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, rimontando 3-2 il Bologna, Luciano Spalletti elogia nuovamente la forza della rosa e l'importanza dei cambi con le reti di Osimhen e Lozano, subentrati nella ripresa, che hanno riportato il Napoli in vetta alla classifica.

La forza della rosa

Spalletti parte nuovamente con Raspadori ed in pochi possono permettersi, soltanto nel reparto avanzato, una panchina con Osimhen (che non ha ancora i 90 minuti), Simeone, Lozano e Elmas. Inevitabile nel momento cruciale del match avere nuova vivacità quando l'avversario sembra aver dato tutto. Con i gol di Osimhen e Lozano non a caso salgono addirittura a sette le reti dei giocatori subentrati, tenendo conto soltanto il campionato, più di ogni altra squadra nei top 5 campionati europei.

Le altre due note positive

Arrivano da altri giocatori che rappresentano delle alternative. A partire da Juan Jesus, in campo per l'infortunio di Rrahmani, prezioso nel coprire la profondità del Bologna con la sua vivacità e protagonista anche del gol del pareggio a fine primo tempo. E poi l'atteso Ndombelé, chiamato a sostituire un giocatore del calibro di Anguissa, e risultando tra i migliori in campo per la capacità soprattutto di sostenere l'azione, inserirsi e giocare sempre di prima. E nel finale anche l'esordio di Demme, dopo l'infortunio, può far ben sperare nelle rotazioni in mediana.