Spalletti nel mirino della critica: "Perchè tener fuori Politano tra i migliori a San Siro?"

"Nuove nubi su Luciano Spalletti: a Dortmund ha sbagliato uomini e strategia". Così titola il portale Tuttomercatoweb analizzando la sconfitta dell'Italia sul campo della Germania: "Non ha pagato la scelta di lasciare in panchina Matteo Politano. Tra i migliori a San Siro, l'attaccante del Napoli è stato escluso dall'undici titolare con l'intento di schierarlo a gara in corso per cambiare la partita. Così è stato, peccato che quando è entrato l'Italia era già sotto 3-0. Non ha pagato la scelta di puntare su Gatti e avanzare Di Lorenzo: il primo non ha aggiunto fisicità alla fase difensiva ma ha solo reso più lenta e imprecisa la costruzione, il secondo da esterno a tutta fascia è sembrato poco a suo agio. Non ha pagato nemmeno la scelta di Daniel Maldini, sostituito al 46esimo da Davide Frattesi.

Luciano Spalletti ieri sera a Dortmund ha fatto male i suoi calcoli: per il piano gara, per la scelta degli uomini. E dopo ieri sera torna a far discutere perché l'eliminazione per mano della Germania è figlia anche dei suoi errori nel doppio confronto. Errori nei cambi a San Siro, nelle scelte e nella strategia in quel di Dortmund. Non è la prima volta, lo racconta la cronaca della scorsa estate. Ma deve essere l'ultima: a Oslo nel prossimo match rischiamo già di giocarci la qualificazione al prossimo Mondiale".