Spalletti per il tris con statistiche a favore: numeri inquietanti di Baroni col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Derby toscano tra allenatori, uno dei tanti della stagione, in Napoli-Lecce. Luciano Spalletti per la prima volta 'ospita' Marco Baroni, ma nei due precedenti giocati in trasferta lo ha sempre battuto. L'ultima volta che si sono affrontati è stato in occasione di Frosinone-Inter (1-3) andata in scena alla 32esima giornata del campionato di Serie A 2018/19. I dati sono di Footstats.

Contro il Lecce, Spalletti non perde dal 17 aprile 2004 ovvero da quando, alla guida dell'Udinese, uscì sconfitto 2-1 da una trasferta in Puglia. Dopo di allora ha ottenuto 5 vittorie e un pari contro i salentini.

E' vero che sono solo due i precedenti di Baroni contro il Napoli, ma ci sono dei numeri che fanno paura. Due sconfitte, otto reti subite di cui sei di queste solamente in una partita (Benevento-Napoli 0-6 alla quarta giornata del campionato 2017/18) e zero realizzate dalle sue squadre contro gli azzurri.

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS BARONI

2 vittorie Spalletti

0 pareggi

0 vittorie Baroni

5 gol fatti squadre Spalletti

2 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS LECCE

7 vittorie Spalletti

3 pareggi

2 vittorie Lecce

27 gol fatti squadre Spalletti

17 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS NAPOLI

0 vittorie Baroni

0 pareggi

2 vittorie Napoli

0 gol fatti squadre Baroni

8 gol fatti Napoli