Spalletti recupera Anguissa: c'è il dubbio modulo verso Bergamo

Inizia ad essere un po' più chiaro il quadro dei giocatori realmente a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di Bergamo

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia ad essere un po' più chiaro il quadro dei giocatori realmente a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di Bergamo. Contro l'Atalanta il tecnico del Napoli tenterà di restare in corsa per il titolo nonostante le assenze certe di Osimhen e Rrahmani per squalifica, oltre a quelle di Ounas, Petagna e Meret per infortunio. La speranza però è di recuperare almeno gli altri in dubbio e ieri qualche buona notizia in merito è arrivata dopo la seduta mattutina svolta a Castel Volturno.

Anguissa c'è, Fabian forse

Un recupero non da poco e tutt'altro che scontato: Anguissa ieri ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è da considerarsi disponibile anche per partire dal primo minuto nonostante quasi due settimane a svolgere più che altro terapie. Stesso discorso anche per Politano, che agirà a destra considerando che Lozano rientrerà solo in serata, mentre resta in dubbio Fabian. Lo spagnolo ha superato l'influenza ma non può essere subito al meglio e ieri ha svolto solo lavoro in palestra.

Dubbio modulo

Spalletti deciderà in base ai vari recuperi tra oggi e domani. Col recupero di Fabian sarebbe a tutti gli effetti un centrocampo a tre con Lobotka e Anguissa mentre inserendo Zielinski o Elmas allora si andrebbe verso un 4-2-3-1. Il dubbio però riguarda anche le mosse in difesa per l'infortunio di Di Lorenzo: all'andata Spalletti in emergenza propose la linea a tre con Malcuit esterno alto e non terzino e - se non dovesse fidarsi di lui neanche stavolta o del giovane Zanoli - valuta la carta Tuanzebe (nella linea con Koulibaly e Juan Jesus).