Spalletti riflette su tre soluzioni interne per sostituire Osimhen

In attesa di capire l'esito del ricorso per avere Victor Osimhen contro la Juventus, dopo la sosta, Luciano Spalletti deve fare a meno dell'attaccante nigeriano domenica contro il Genoa. Il tecnico del Napoli ha almeno tre soluzioni interne per formare il tridente che affronterà i rossoblù, ognuna però con dei pro e contro e col mercato che può condizionare non poco le scelte.

La prima è quella che possiamo definire naturale con una punta pura, pesante, ovvero Andrea Petagna. L'attaccante, terza punta sulla carta dopo Osimhen e Mertens, finora però ha giocato pochissimo, saltando gran parte del pre-campionato per dei problemini fisici. Inoltre, la sua presenza dall'inizio significherebbe non avere un attaccante centrale in panchina da buttare nella mischia nel secondo tempo, nell'eventualità di un risultato da ribaltare e di un finale ultra-difensivo dell'avversario.

La seconda soluzione porta a Lorenzo Insigne falso nove, come accaduto con il Venezia dopo l'espulsione di Osimhen, ma quindi in uno scenario d'emergenza. In questo caso la squadra avrebbe caratteristiche diverse, con la punta che avrebbe il ruolo più che altro di lanciare la profondità sugli esterni ma Spalletti poi dovrebbe cambiare anche l'out mancino e, immaginando un avversario piuttosto arroccato, Insigne si ritroverebbe a giocare più che altro di spalle nel traffico.

Per questa la soluzione più accreditata porta a Hirving Lozano, ormai recuperato e che ha ricoperto quel ruolo molto spesso nelle ultime stagioni. La squadra non verrebbe trasformata perché avrebbe comunque quella profondità tipica di Osimhen, ma il contro in questo caso è la tenuta del messicano. Il rientro di Lozano era previsto inizialmente dopo la sosta, poi ha accorciato i tempi ma non dovrebbe avere più di un'ora di gioco. In panchina Spalletti come cambi offensivi dovrebbe restare - salvo novità di mercato - con i soli Petagna e Ounas. Le prove di questi giorni, con l'avvicinarsi della gara, ci aiuteranno a capire i piani di Spalletti.