Spalletti ritrova l'arma in più per il mese decisivo: col Milan torna un attaccante

Giacomo Raspadori è pronto a candidarsi come arma in più a disposizione per il tour de force degli azzurri nel mese di aprile.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Giacomo Raspadori è pronto a candidarsi come arma in più a disposizione per il tour de force degli azzurri nel mese di aprile. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, ricordando l'ottimo apporto dell'ex Sassuolo nella prima parte di stagione e sottolineando come sia ormai un pezzo recuperato nel puzzle di Luciano Spalletti. Raspa sarà convocato per il match di campionato di domenica.