Spalletti ritrova tutti i big: al via la fase 2 della preparazione

Dopo la convincente e prestigiosa vittoria contro il Bayern Monaco, Luciano Spalletti è pronto alla seconda parte della preparazione estiva. Giorno di riposo ieri ed oggi, nel pomeriggio, è in programma la ripresa della preparazione a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli avrà a disposizione anche David Ospina e Fabian Ruiz che sabato hanno fatto tappa al centro tecnico per i test medici e fisici e da quest'oggi inizieranno il loro piano di lavoro. Domani invece si aggregheranno al gruppo i tre azzurri campioni d'Europa: Insigne, Di Lorenzo e Meret, che faranno lo stesso percorso del colombiano e dello spagnolo.

Il programma prevede due giorni di lavoro, prima della quarta amichevole dell'estate, contro il Wisla Cracovia mercoledì 4 agosto (al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18). Il giorno seguente il gruppo - compreso anche Lozano - si trasferirà a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo che durerà fino al 15 agosto e darà l'opportunità a Spalletti di lavorare col gruppo praticamente al completo e di affrontare altre due amichevoli (contro una squadra di C e probabilmente una di B) in vista dell'esordio in campionato contro il Venezia.