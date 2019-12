Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Reazione decisa, segnali di carattere ma non arriva il 2-1"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri ad Udine sul proprio sito web: "Finisce 1-1 al Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Passano prima i friulani poco dopo mezzora con un inserimento verticale di Lasagna. Il Napoli nella ripresa riprende campo e comando, mostra una reazione decisa e pareggia con un bel sinistro di Zielinski. Poi la pressione azzurra è generosa e anche di impeto sostenuto, con segnali di carattere, ma le occasioni non si tramutano nel gol del sorpasso, nonostante il finale in crescendo. Si riprende martedì in Champions al San Paolo contro il Genk. Ci giochiamo la qualificazione ed anche il primo obiettivo di stagione".