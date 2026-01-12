Ufficiale SSCNapoli, a Bianchini il premio 'Tuttohotel' per la promozione del territorio

Tommaso Bianchini, DG Area Business della SSC Napoli, nel corso della sesta edizione del "Tuttohotel Awards" ha ricevuto il premio per la promozione del territorio. Per Bianchini un riconoscimento importante, il quale ogni anno "celebra le eccellenze e le personalità del Centro-Sud Italia distintesi per capacità manageriali, visione e valorizzazione del territorio", come si legge sul comunicato stampa.

Di seguito la nota completa: "A Tommaso Bianchini per aver trasformato un’emozione collettiva in un capolavoro di organizzazione e bellezza. Con la sua regia magistrale, la festa del maggio 2025 sul Lungomare Caracciolo è diventata una cartolina di Napoli mostrata con orgoglio al mondo intero. In un equilibrio perfetto tra la potenza del sentimento azzurro e la magia di uno scenario unico, ha saputo coordinare la sfilata dei bus scoperti tra duecento mila appassionati in festa, garantendo un evento impeccabile e sicuro. Quel giorno, Napoli è diventata capitale di stile e passione nel mondo. Con profonda gratitudine per aver saputo valorizzare le emozioni che la SSC Napoli regala, mentre ci avviamo a celebrare con lo stesso spirito i cento anni di storia del Club".