Stasera Malta-Italia, i convocati di Mancini: out Pellegrini, resta fuori Pafundi

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera tra Malta e Italia. La grande sorpresa è l'assenza di Lorenzo Pellegrini, calciatore partito titolare giovedì sera contro l'Inghilterra. Cambia il terzo portiere che quest'oggi sarà Carnesecchi, mentre Pafundi e Buongiorno si accomoderanno in tribuna per la seconda gara consecutiva. Ecco l'elenco.

Portieri - Donnarumma, Meret, Carnesecchi.

Difensori - Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.