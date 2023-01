Statistica a sorpresa: la Juve ha ricevuto ultimo rigore a Napoli nel 1990

Ultima interessante statistica di Giuseppe Pastore, giornalista, che sui social scrive

Ultima interessante statistica di Giuseppe Pastore, giornalista, che in vista della gara di questa sera sui social scrive: "La Juventus non ottiene un rigore a favore a Napoli in Serie A dal 25 marzo 1990. Fallo di Baroni su Rui Barros, gol di De Agostini (fischiato dall'arbitro Longhi, di Roma come Doveri; in quella giornata c'era anche Lecce-Milan)".