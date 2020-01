Statistica da brividi: il Napoli è tornato ai tempi di Reja

Siamo tornati ai tempi di Edy Reja. Ma allora, stagione 2007/08, la prima dopo la promozione in Serie A, 24 punti dopo 20 giornate erano un buon bottino per una neopromossa. Era da allora che il Napoli non faceva così male in campionato. Dodici anni dopo, gli azzurri si sono smarriti. In questi anni hanno conquistato trofeo, sono entrati in Champions, hanno lottato per lo scudetto, sfiorandolo, ora si sono spenti, smarriti, sono incapaci di rialzarsi, rischiano di crollare ancora. Una situazione surreale che era difficile da prevedere a inizio stagione.