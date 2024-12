Stipendi non pagati: una squadra campana rischia l'esclusione dalla Serie C

Corsa contro il tempo in casa Turris in vista della scadenza di quest'oggi a mezzanotte per il pagamento di stipendi e contributi nei confronti di giocatori e staff tecnico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la situazione in casa corallina sarebbe ancora in divenire con la proprietà che è alla ricerca di fondi per poter onorare i pagamenti ed evitare l'esclusione dal campionato.

Nelle ultime ore la situazione sembrava essere tornata alla normalità con un accordo con l'ex patron che avrebbe portato nelle casse della società soldi freschi per i pagamenti, ma all'appello manca ancora qualche decina di migliaia di euro. Una situazione da monitorare ora per ora e dove ogni minimo intoppo rischia di costare caro al club campano.

Il mancato rispetto della scadenza infatti costerebbe alla Turris, già penalizzata in due occasioni in questa stagione, la radiazione del campionato e la scomparsa con una ripartenza dalle categorie inferiori tutta da decifrare.