"Stop disservizi e cambi regole in corsa", dal Mise avvertimento per Dazn

Il ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani hanno ricevuto questa mattina al Mise i vertici di Dazn. Al centro della discussione la tutela del consumatore e la lotta alla pirateria. Il ministero ha sottolineato la massima attenzione e vigilanza sulle criticità emerse in questi primi mesi.

In particolare, è stata confermata la necessità di non cambiare le regole in corsa, rafforzare il customer center con l’obiettivo che sia più attento alle necessità della clientela con minore dimestichezza con strumenti tecnologici e la prosecuzione degli investimenti in rete e tecnologia per evitare disservizi agli utenti. A Dazn, inoltre, è stata chiesta una maggiore attenzione e chiarezza nelle informazioni ai consumatori. Da parte del Mise è stato espresso l’impegno, anche a nome di tutto il Governo, per rafforzare gli strumenti contro la pirateria. Lo apprendiamo su Calcio&Finanza.