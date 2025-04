Striscioni d'incoraggiamento nelle Curve: "Chi non lotta per qualcosa ha già perso..."

La tifoseria azzurra continua a cullare il sogno scudetto, come testimomia il sesto sold-out consecutivo del Maradona in occasione di Napoli-Empoli.

Inoltre all'ingresso in campo delle squadre sono stati esposti due mega striscioni nelle curve che si rifanno al testo di una canzona di Fiorella Mannoia: "E' una regola che vale in tutto l'universo... Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso... Avanti Napoli!".