Ufficiale Supercoppa 2025, ecco il regolamento: niente supplementari, svelati gli orari

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il regolamento e il calendario della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che tornerà a disputarsi all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. A differenza delle ultime stagioni, la manifestazione si terrà a dicembre e non a gennaio. Le date erano già note, ma ora da via Rosellini arrivano anche gli orari delle tre partite in programma.

Il torneo si aprirà il 18 dicembre 2025 con la prima semifinale tra Napoli-Milan: calcio d’inizio previsto alle 22:00 locali, ore 20:00 italiane. Il giorno successivo, 19 dicembre, toccherà a Bologna-Inter contendersi il secondo posto in finale, sempre alla stessa ora. L’atto conclusivo è fissato per il 22 dicembre, quando le due vincitrici si affronteranno per alzare il trofeo. Sul piano regolamentare non ci sono novità: niente tempi supplementari, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Confermate i soliti strumenti: VAR, Goal Line Technology e SAOT (fuorigioco semiautomatico) non mancheranno. Ci sarà poi il sistema Vardict visibile sui maxischermi, così come l’annuncio pubblico delle decisioni arbitrali dopo i controlli e le revisioni video.