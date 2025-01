Supercoppa, Conceicao inguaia Motta: il Milan rimonta la Juve in 5' e va in finale

Termina sul risultato di 1-2 la seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Sergio Conceicao, all'esordio sulla panchina rossonera, inguaia l'avversario Thiago Motta e vola in finale del torneo dove sarà derby contro l'Inter. Sono i bianconeri a sbloccare il match al 21esimo con Kenan Yildiz che trafigge Maignan sul suo palo.

Nel secondo tempo la Juventus gestisce la partita, Thiago Motta sostituisce Vlahovic, e non concede quasi nulla fino ad un episodio chiave: al 71esimo Locatelli sgambetta Christian Pulisic in area ed è calcio di rigore. È proprio lo statunitense a presentarsi dagli undici metri: tiro centrale, Di Gregorio tocca ma non basta. La spinta emotiva si sposta tutta dalla parte del Milan, che appena cinque minuti più tardi trova la rete del soprasso: contropiede in campo aperto, Musah conduce sulla destra e crossa verso il centro. La deviazione di Gatti trova impreparato Di Gregorio e finisce per diventare un'autorete. Si conclude il match senza particolari sussulti.