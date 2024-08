Supercoppa, l'Atalanta resiste 45' e poi si arrende a Re Carlo: trionfa 2-0 il Real

Non è mancato nemmeno il brivido finale con Rodrygo, solo davanti a Musso che ha colpito la traversa.

Dopo un primo tempo giocato alla pari qualcuno aveva sperato a un mezzo miracolo, ma questa volta la sfida era complicata, ai limiti dell'impossibile. Si è visto in quelle due accelerate, difficile pensare ad altro quando il Real Madrid ha iniziato a giocare: l'Atalanta ci ha provato, è rimasta aggrappata, ma non è bastato per evitare il finale che tutti si aspettavano e che poteva essere anche più duro nel punteggio (decisivo Musso in almeno tre occasioni). Non sarà stata una favola, ma si chiude un altro capitolo incredibile della storia contemporanea di un club arrivato dalla provincia e in grado di dar fastidio pure al Madrid.

Stavolta i sogni si sono infranti sul 2-0 targato Vinicius e Mbappé.