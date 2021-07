"Ti ho sentito in telecronaca, mi hai criticato!". Siparietto Sosa-Chiariello: "Devi ringraziarmi..."

Siparietto negli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Tutti in ritiro'. L’ex attaccante del Napoli Roberto 'Pampa' Sosa ha scherzato con Umberto Chiariello: “Umberto, tu ora mi fai i complimenti, ma in telecronaca quest’oggi ti ho sentito dire che quando giocavo nel Napoli ero l'ultimo ad entrare in forma (ride, ndr)”. Pronto la risposta del giornalista: "Guarda che se hai giocato titolare è per merito mio: ho rotto le scatole a Reja chiedendogli a più riprese di schierare te e Calaiò titolari".