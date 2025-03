Prima pagina Tira una brutta aria per Giuntoli alla Juve, Gazzetta dello Sport: "Bonus finiti"

vedi letture

"Regalone per Inzaghi". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull'Inter e soprattutto sul tecnico Simone Inzaghi.

"Regalone per Inzaghi". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull'Inter e soprattutto sul tecnico Simone Inzaghi. La società nerazzurra ha già fatto un primo prospetto sui premi da consegnare in caso di vittoria dello Scudetto o di altri trofei. Lo stesso Inzaghi, con il secondo tricolore della propria carriera da allenatore, si porterebbe a casa un premio da un milione. Numeri importanti, che aumenterebbero in caso di Triplete: l'Inter infatti può ancora vincere campionato, Coppa Italia e Champions League. un traguardo potrebbe fruttare ben 6 milioni di euro al gruppo interista.

JUVENTUS - In prima pagina c'è spazio anche per la Juventus e per il DT Cristiano Giuntoli, la cui permanenza non è affatto scontata. Nel caso in cui la Vecchia Signora non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, il dirigente potrebbe anche salutare il club. E intanto dalla Premier League c'è sempre qualcuno che bussa alla porta bianconera per Andrea Cambiaso, una cessione che potrebbe salvare i conti della Juve.