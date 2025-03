Tmw - Germania-Italia, le pagelle: 7,5 Raspadori, gol e assist. 7 a Politano, bocciato Spalletti

Serve a poco la rimonta dopo un pessimo primo tempo all'Italia, la Nazionale di Spalletti pareggia 3-3 a Dortmund contro la Germania ma viene eliminata dalla Nations League, saranno i tedeschi a giocarse la Final Four della competizione. Al termine del match dell'Iduna Park la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 4.5 - L'errore sul gol del 2-0 è da torneo di calcetto del mercoledì. Su un corner si disinteressa completamente del pallone per richiamare i compagni in area: Musiala ringrazia.

Gatti 4.5 - Dovrebbe dare struttura e centimetri alla difesa azzurra, ma in realtà la rallenta nella costruzione. Non ha il passo per contenere Musiala. Dal 46esimo Politano 7 - Era stato tra i migliori a San Siro, perché non è partito titolare anche stasera?

Buongiorno 4.5 - Se gioca così contro Haaland rischiamo di non andare al Mondiale nemmeno questa volta. Forse ha ragione chi pensa che per la gara di Oslo bisognerà richiamare Acerbi.

Bastoni 5 - Né carne né pesce. Qualche sussulto solo nel finale.

Di Lorenzo 5.5 - Nullo il suo apporto come esterno a tutta fascia, è più pericoloso nella ripresa quando arretra il suo raggio d'azione. Non un paradosso, è quello il suo ruolo.

Barella 5 - Quando la Nazionale non gira il centrocampista dell'Inter ancor di più dovrebbe incidere e scuotere i suoi compagni. Stasera invece non è riuscito a scuotere nemmeno sé stesso. Dal 69esimo Raspadori 7.5 - Entra e subito fornisce a Kean il pallone del 3-2. Poi segna il rigore del definitivo 3-3: impatto devastante.

Ricci 5 - Volenteroso, presente, vuole essere protagonista di tutte le costruzioni dal basso. Ma per fare la differenza a questi livelli serve anche una fisicità che lui non ha. Dall'85esimo Zaccagni s.v.

Tonali 5 - L'uomo più in forma di questa Nazionale ha steccato. Stasera è sembrato un altro giocatore rispetto a giovedì, quasi mai in partita.

Udogie 5 - Difende male, attacca peggio. Dalle sue parti la Germania fa letteralmente ciò che vuole.

Maldini 5 - Subisce il pressing asfissiante dei tedeschi e si lascia soffocare a ogni ripartenza. Dal 46esimo Frattesi 6.5 - Il suo ingresso ha dato vivacità alla manovra offensiva degli azzurri.

Kean 8.5 - Una serata straordinaria, da solo ridà vita a una gara che dopo i primi 45 minuti sembrava non avere più senso. Due gol da centravanti vero, in una cornice tutt'altro che banale.

Spalletti 5 - Voleva contenere gli avversari nel primo tempo e pungerli nella ripresa, un piano gara che ha funzionato solo a metà perché dopo 45 minuti eravamo sotto di tre gol. Ci siamo rialzati quando ormai eravamo appesi a un filo. Troppo tardi.