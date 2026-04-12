Top 5 Campionati d'Europa, McTominay centrocampista da record! Il dato

Top 5 Campionati d'Europa, McTominay centrocampista da record! Il datoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Notizie
di Antonio Noto

Scott McTominay si conferma protagonista assoluto tra i centrocampisti nei principali campionati europei. Lo scozzese è infatti il primo centrocampista centrale a raggiungere quota 20 gol nelle ultime due stagioni nei Big-5 campionati, un dato che certifica la sua straordinaria continuità sotto porta e il suo impatto offensivo.

Numeri da top europeo
Allargando il confronto anche ai trequartisti, solo Cole Palmer ha fatto meglio nello stesso periodo, con 24 reti complessive. Un risultato che colloca McTominay tra i giocatori più prolifici d’Europa nel suo ruolo, confermando la sua evoluzione in una pedina sempre più decisiva anche in fase realizzativa. A riportarlo è Opta.